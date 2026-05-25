Pentecoste da record | quasi 100mila turisti a Lignano

Durante il fine settimana di Pentecoste, Lignano ha registrato circa 97.000 presenze turistiche, con oltre 26.000 provenienti dall'Austria. La città ha visto un afflusso crescente già da venerdì, con 19.000 visitatori. La movimentazione ha coinvolto principalmente il centro e le aree di intrattenimento, confermando un afflusso elevato rispetto alle precedenti stagioni. Non sono stati segnalati incidenti significativi o problemi di sicurezza.

Lignano è sopravvissuta anche quest'anno alla movida della Pentecoste, che quest'anno ha registrato numeri da record: Un sabato sera da 97 mila presenze, di cui oltre 26mila austriaci, in città già da venerdì (quando ce n'erano 19mila). “La città ha saputo gestire e contenere questi numeri — si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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