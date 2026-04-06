Durante il periodo pasquale, Napoli ha registrato un afflusso di oltre 2 milioni di visitatori, segnando un incremento di circa il doppio rispetto all’anno precedente. La crescita è stata confermata dai dati ufficiali delle autorità locali, che hanno monitorato l’afflusso nelle principali attrazioni e nelle strutture ricettive della zona. Questo aumento ha portato a un’intensa attività turistica, con conseguenti ripercussioni sul settore alberghiero e sui servizi di accoglienza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli e la Campania si preparano a un’affluenza record di turisti durante il periodo pasquale. Secondo le stime di Confesercenti Campania, circa 600.000 visitatori sceglieranno di trascorrere questa festività nella regione, con oltre 400.000 arrivi previsti solo nella città di Napoli. L’analisi di Confesercenti segnala un trend positivo per il turismo a Napoli. Per il week-end di Pasqua sono attesi oltre 400.000 turisti, e il mese di aprile promette di essere storico con quasi 2 milioni di presenze nel capoluogo campano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli trionfa a Pasqua: oltre 2 milioni di turisti, quasi il doppio rispetto al 2022.

A Napoli 15 milioni di turisti nel 2025, il 106% in più rispetto al periodo pre-Covid: lo studioUno studio condotto da Srm, che sarà presentato nell'ambito della manifestazione Hospitality Sud, conferma come Napoli sia ormai uno dei principali...

Pasqua 2026 in Lombardia, i turisti trainano l’economia: consumi per oltre 252 milioni di euroMilano – Il lungo weekend di Pasqua porta con sé un significativo movimento turistico e un aumento dei consumi in Lombardia, in particolare nell’area...

Temi più discussi: Il Napoli trionfa a Catanzaro: si chiude nel segno dell’Azzurro la prima Alba dei Campioni Calabria; Al supermercato a Pasqua nei dolci trionfa la tradizione; Pasqua 2026: tra Como e Lecco trionfa l'agriturismo e il turismo di prossimità; Milan, Visnadi: Il 3-5-2 è superato e non ha niente di speciale e va su bilancio e futuro (ESCLUSIVA).

A Pasqua trionfa l’uovo artigianale (VIDEO)Per questo può proporre, anche quest’anno in vista della pasqua uova innovative e dai gusti e abbinamenti sempre più particolari, senza dimenticarne uno ... napolivillage.com

Supermercati aperti a Napoli a Pasqua e Pasquetta 2026: cosa sapereA Napoli saranno aperte nella giornata di lunedì anche le salumerie, piccole e grandi botteghe del gusto in grado di preparare colazioni al sacco. Per le ... napoli.repubblica.it

L'INTER TRIONFA SULLA ROMA , E ORA ASPETTA IL RISULTATO DI NAPOLI - MILAN , DOMANI SERA ... facebook