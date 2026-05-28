Napoli sequestrata area hospitality stadio Maradona De Laurentiis indagato
Una struttura dedicata all’hospitality dello stadio Diego Armando Maradona a Napoli è stata posta sotto sequestro dalla polizia municipale a causa di irregolarità urbanistiche. L’operazione è stata condotta senza che siano state rese note ulteriori dettagli. Il proprietario dell’area è stato iscritto nel registro degli indagati. La struttura coinvolta non è attualmente operativa.
Una struttura destinata all’hospitality dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli è stata sequestrata dalla polizia municipale per presunte irregolarità urbanistiche. La vicenda si inserisce in una fase particolarmente delicata per il rapporto tra la società azzurra e l’amministrazione comunale, mentre continua il confronto sul possibile restyling del Maradona e sull’ipotesi di costruire un nuovo stadio di proprietà. Il sequestro dell’area hospitality al Maradona. Secondo quanto riportato dall’edizione napoletana di La Repubblica, il provvedimento riguarda un punto ristoro in costruzione all’interno della tribuna autorità dello stadio di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona
Notizie e thread social correlati
Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona. Manfredi: «Sbagliata interpretazione della delibera»La Polizia locale di Napoli ha sequestrato una struttura costruita nella tribuna autorità dello Stadio Maradona, senza aver ottenuto il permesso di...
Aurelio De Laurentiis indagato a Napoli per abuso edilizio, punto ristoro sotto sequestro allo stadio MaradonaIl gip ha convalidato il sequestro del punto ristoro sotto lo stadio Maradona, indagato per abuso edilizio.
Si parla di: De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo al Maradona: convalida del giudice e sequestro.
Sequestro al Maradona, Napoli: indagato De Laurentiis per abuso edilizio? LiberoReporter su Google News Segui tutte le notizie senza perderne una SEGUI ORA ? Polizia locale blocca un’area da 150 metri quadri nella tribuna autorità La Polizia locale di Napoli ha sequestra ... liberoreporter.it
Napoli, sequestrata area hospitality stadio Maradona. De Laurentiis indagatoNuovo scontro sullo stadio del Napoli, sequestrata un’area hospitality al Maradona per presunto abuso edilizio. De Laurentiis indagato ... quifinanza.it