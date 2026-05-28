napoli sequestrata area hospitality stadio maradona de laurentiis indagato

Notizia in breve

Una struttura dedicata all’hospitality dello stadio Diego Armando Maradona a Napoli è stata posta sotto sequestro dalla polizia municipale a causa di irregolarità urbanistiche. L’operazione è stata condotta senza che siano state rese note ulteriori dettagli. Il proprietario dell’area è stato iscritto nel registro degli indagati. La struttura coinvolta non è attualmente operativa.