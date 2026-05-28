La Polizia locale di Napoli ha sequestrato una struttura costruita nella tribuna autorità dello Stadio Maradona, senza aver ottenuto il permesso di costruire. Il proprietario dell’impianto è sotto indagine per ristoro abusivo. Il sindaco ha commentato che si tratta di un’interpretazione errata di una delibera.

La Polizia locale di Napoli ha effettuato il sequestro di una struttura realizzata nella tribuna autorità dello Stadio Maradona, senza il permesso per costruire. Secondo il dorso partenopeo di Repubblica, si tratta di una struttura di 150 metri quadrati per tre metri e mezzo di altezza. L'ipotesi di reato è abuso edilizio ad opera del patron del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis che nella sua qualità di amministratore del club campano, commissionava le opere. De Laurentiis risulta ora indagato per il punto di ristoro abusivo. Secondo la ricostruzione di Repubblica Napoli, il 7 maggio due vigili urbani dell'Unità operativa Tutela edilizia si presentano in tribuna autorità mentre sono in corso i lavori per uno spazio chiuso, «verosimilmente adibito a punto ristoro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona. Manfredi: «Sbagliata interpretazione della delibera»

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Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona

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