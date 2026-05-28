Un sedicenne è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Napoli con una grave ferita alla testa. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli su come si sia verificato il fatto. La prognosi non è ancora stata comunicata. Nessuna altra persona è coinvolta al momento. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali telecamere di sorveglianza.

Un ragazzo sedicenne è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Napoli per una grave ferita alla testa: indagini in corso sulla dinamica del fatto. Un nuovo episodio di violenza o di tragica fatalità scuote la tranquillità della cronaca locale, portando un giovanissimo al centro dell’attenzione medica.Un ragazzo di soli sedici anni è stato infatti accompagnato d’urgenza presso un nosocomio diNapoliin seguito al riscontro di unaseria ferita alla testa.Il minore, che ha ricevuto immediate cure da parte del personale sanitario di turno, si trova attualmente sotto stretta osservazione per monitorare l’evoluzione del trauma cranico riportato. In base alle prime e frammentarie informazioni raccolte e diffuse dall’agenzia di stampaAnsa, il giovane si è presentato presso la struttura ospedaliera cittadina nella giornata odierna. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli: sedicenne giunge al pronto soccorso con una profonda lesione al capo

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