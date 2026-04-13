In ottime mani al Pronto Soccorso | il ringraziamento di una paziente al personale forlivese

Una donna ha scritto per ringraziare il personale del pronto soccorso di un ospedale locale, raccontando di aver dovuto recarsi in struttura mercoledì notte a causa di una condizione clinica improvvisa e grave. Nella lettera, ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta, sottolineando di essere stata presa in cura in modo professionale e tempestivo. La sua testimonianza si aggiunge a quelle di altri pazienti che hanno condiviso esperienze di assistenza in emergenza.