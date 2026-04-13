In ottime mani al Pronto Soccorso | il ringraziamento di una paziente al personale forlivese
Una donna ha scritto per ringraziare il personale del pronto soccorso di un ospedale locale, raccontando di aver dovuto recarsi in struttura mercoledì notte a causa di una condizione clinica improvvisa e grave. Nella lettera, ha espresso gratitudine per l’assistenza ricevuta, sottolineando di essere stata presa in cura in modo professionale e tempestivo. La sua testimonianza si aggiunge a quelle di altri pazienti che hanno condiviso esperienze di assistenza in emergenza.
Scrive una lettrice: "Buongiorno mi chiamo Bravin Laura, mercoledì notte scorsa sono dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Morgagni-Pierantoni per una situazione clinica improvvisa e importante. Vorrei ringraziare tutto il personale in servizio, le infermiere professionali.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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