Violenza al pronto soccorso | lite al triage con spray al peperoncino

Una lite si è accesa nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e si è conclusa con l’uso di spray al peperoncino. L’episodio è avvenuto nell’area triage durante la notte, creando confusione e tensione tra i presenti. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove una lite scoppiata nell'area triage è degenerata fino a provocare momenti di caos all'interno della struttura sanitaria. Secondo quanto ricostruito, alcune persone arrivate in ospedale per accompagnare un uomo giunto in codice rosso hanno iniziato a discutere tra loro per motivi ancora da chiarire. In pochi minuti la situazione è degenerata: durante la lite qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, causando bruciore e irritazioni tra i presenti e creando forte agitazione tra pazienti e personale sanitario.