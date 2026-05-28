Un uomo è stato arrestato a Secondigliano dai Carabinieri durante un tentativo di cessione di hashish in strada. I militari hanno fermato il soggetto dopo aver notato l’attività sospetta e, al momento dell’intervento, l’uomo ha opposto resistenza ai controlli. L’arresto è stato effettuato per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Intervento della Stazione dei Carabinieri di Napoli Secondigliano: fermato un uomo dopo un tentativo di cessione di hashish in strada. La situazione lasciava ipotizzare che fosse in atto una cessione di stupefacente, sicché l’attività veniva prontamente interrotta dai militari che riuscivano ad afferrare e recuperare il marsupio, ingaggiando una colluttazione con il soggetto che si trovava a bordo del motociclo, cedentevenditore, che riusciva nell’immediatezza dei fatti a darsi alla fuga. Nel marsupio erano custoditi e conservati circa 350 grammi di hashish suddivisi in dosi e la somma contante di 420, cose poste poi sotto sequestro. Caivano: 70 tra rapine, furti e spaccate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Secondigliano: arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

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Napoli, gli insospettabili dello spaccio che alimentano la malavita

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