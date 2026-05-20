Negli anni condanne per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale rintracciata ed arrestata 32enne

Negli ultimi giorni, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cesena hanno tratto in arresto una donna di 32 anni, su ordine dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna. La donna, già condannata in passato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, era stata segnalata per diverse violazioni delle prescrizioni imposte. L’arresto si è reso necessario in seguito a verifiche riguardanti comportamenti irregolari rispetto alle disposizioni legali precedentemente imposte. La donna è stata accompagnata in carcere per l’esecuzione del provvedimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno arrestato una 32enne italiana, in esecuzione di un provvedimento detentivo disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna che, per varie condotte irregolari su prescrizioni imposte, riscontrate e segnalate. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026 Sullo stesso argomento Imputato per resistenza a pubblico ufficiale: assolto 32enne sannitaTempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto N. Leggi anche: Furti, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: 47enne ai domiciliari Negli ultimi tre anni le esecuzioni di condanne a morte nell'Arabia Saudita del primo datore di lavoro di Renzi (perno del csx per La7 e Rep) sono più che raddoppiate, da 172 a 356: tutta gente che voleva ostacolare civiltà e progresso, il Nuovo Rinascimento x.com La corte annulla le condanne per omicidio di Alex Murdaugh per la morte della moglie e del figlio. reddit Traffico di ossicodone tra Italia e Usa, 15 condanne e 5 assoluzioniQuindici condanne, con pene comprese tra uno e 24 anni di reclusione, per oltre 90 anni di carcere, e cinque assoluzioni. E' la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, presieduto da Carla Frau, nel ... ansa.it