Furti spaccio e resistenza a pubblico ufficiale | 47enne ai domiciliari

Un uomo di 47 anni residente a Zoppola è stato arrestato e si trova attualmente agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti sono stati contestati diversi reati, tra cui furto, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità hanno avviato procedure legali a seguito di segnalazioni riguardanti comportamenti illeciti. La situazione è al momento sotto monitoraggio delle forze dell’ordine.

Furti, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati commessi da un uomo di 47 anni di Zoppola, in questo momento agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Fiume Veneto hanno rintracciato ed eseguito la misura detentiva su richiesta dell’ufficio esecuzioni penali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: 18enne spedito ai domiciliariL’ordine è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Truffa ai danni di una persona anziana e resistenza a pubblico ufficiale: arrestate due personeLa Polizia di Stato di Avellino, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno delle truffe ai danni delle persone anziane, ha tratto in arresto... Argomenti più discussi: Pasqua, controlli dei Carabinieri a Roma: 7 arresti e 10 denunce tra spaccio, furti e degrado urbano; Furti e droga tra Sampierdarena, Fiumara, vicoli e San Teodoro: sei arresti dei carabinieri in pochi giorni -; Due rubano in un negozio, gli altri spacciano: 6 arresti; Controlli straordinari in città: denunce per furti, resistenza e rapina impropria. Furti, spaccio di droga e resistenza: arrestato un friulano --> https://www.nordest24.it/fiume-veneto-arresto-47enne-domiciliari-furti-droga - facebook.com facebook Caro gasolio, si moltiplicano i furti di carburante: a Treviso i «vampiri» rubano 800 litri da un escavatore in un cantiere x.com