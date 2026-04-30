Garlasco Sempio ora rischia l' ergastolo | Ecco come potrebbe ottenere uno sconto di pena

In un procedimento penale aperto a Garlasco, un uomo legato a Marco Poggi è ora sotto accusa di aver commesso un reato grave. La procura di Pavia ha contestato all'indagato l'uso di motivi futili e la crudeltà nel suo presunto comportamento. La possibile condanna all'ergastolo si accompagna ora alla discussione su eventuali riduzioni di pena, a seconda delle risultanze processuali.

Rischia l’ergastolo Andrea Sempio. Almeno in linea teorica. Sì, perché con le nuove aggravanti che adesso gli contesta la procura di Pavia — i futili motivi e la crudeltà — la pena massima teorica per l'omicidio volontario diventa il carcere a vita. C'è però un rito alternativo al quale può ricorrere la difesa per ottenere uno sconto di pena: lo stesso che scelse Alberto Stasi nel 2009.,, La procura di Pavia, nella nuova convocazione per Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone dell’indagine sul delitto di Garlasco, gli contesta adesso l’omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Secondo gli inquirenti, avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo un’avance sessuale che sarebbe stata respinta dalla vittima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Andrea Sempio, così ha ucciso Chiara Poggi secondo la Procura: il film dell'aggressione mortale nella villetta di Garlasco - facebook.com facebook

#Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com