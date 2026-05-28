Napoli oltre TikTok | la resistenza delle guide turistiche contro la città friggitoria a cielo aperto
Le guide turistiche di Napoli si oppongono alle immagini di una città ridotta a un’attrazione di strada, definendola una “friggitoria a cielo aperto”. Mentre molti visitatori arrivano attratti da un murale di Maradona o dalla pizza fritta diventata virale sui social, le guide sottolineano come la realtà quotidiana sia fatta anche di quartieri vissuti e storie diverse. La questione riguarda l’immagine che si dà di Napoli e il suo modo di essere raccontata.
C’è chi arriva a Napoli per il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, chi per la pizza fritta vista su TikTok, chi per Pompei e chi semplicemente per respirare l’atmosfera della città. Ma dietro il boom turistico che negli ultimi anni ha trasformato Napoli in una delle mete più richieste. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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