Nuovo esame nazionale per guide turistiche Calabrese | Un’opportunità per valorizzare la Calabria

Dopo un periodo di inattività e di procedure irregolari, in Calabria riprendono gli esami nazionali per l’abilitazione delle guide turistiche. La ripresa rappresenta la prima occasione dopo anni di assenza di un percorso ufficiale e strutturato per l’esame. La nuova sessione si svolge seguendo le modalità previste dal decreto ministeriale e mira a formalizzare l’accesso alla professione. La regione si prepara a gestire le prove di verifica e a garantire il rispetto delle normative vigenti.

Dopo anni di attesa e una lunga assenza di procedure regolari, finalmente anche in Calabria torna a esserci continuità nell’organizzazione degli esami per l’abilitazione delle guide turistiche. Il nuovo sistema nazionale avviato nel 2025 segna una ripartenza importante per il settore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Guide turistiche, arriva il secondo esame di abilitazione: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo... Guide turistiche, arriva il secondo concorso nazionale: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pubblicato il bando annunciato dal Ministro Mazzi per l'esame di abilitazione nazionale alla guida turistica: al via il nuovo esame per il conseguimento dell'abilitazione; Nuovo bando Guida Turistica 2026: al via il secondo esame di abilitazione nazionale; Concorso guida turistica, cosa sapere sul bando per l'abilitazione; Guide turistiche, arriva il secondo esame di abilitazione: ecco i dettagli. Nuovo bando Guida Turistica 2026: al via il secondo esame di abilitazione nazionalePubblicato il nuovo bando nazionale per l’abilitazione: accesso con diploma o laurea, domanda su inPA e selezione in tre prove tra test, colloquio e simulazione di visita guidata ... ediltecnico.it Esame abilitazione nazionale Guida Turistica: Qualità e competenze per valorizzare la CalabriaCatanzaro - L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, commenta positivamente l’avvio del secondo esame nazionale ... lametino.it Ecco alcune delle novità legislative del nuovo esame di maturità...bisogna anche valutare il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio da parte di ogni singolo candidato... - facebook.com facebook