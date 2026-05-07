Nuovo esame nazionale per guide turistiche Calabrese | Un’opportunità per valorizzare la Calabria

Da reggiotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un periodo di inattività e di procedure irregolari, in Calabria riprendono gli esami nazionali per l’abilitazione delle guide turistiche. La ripresa rappresenta la prima occasione dopo anni di assenza di un percorso ufficiale e strutturato per l’esame. La nuova sessione si svolge seguendo le modalità previste dal decreto ministeriale e mira a formalizzare l’accesso alla professione. La regione si prepara a gestire le prove di verifica e a garantire il rispetto delle normative vigenti.

Dopo anni di attesa e una lunga assenza di procedure regolari, finalmente anche in Calabria torna a esserci continuità nell’organizzazione degli esami per l’abilitazione delle guide turistiche. Il nuovo sistema nazionale avviato nel 2025 segna una ripartenza importante per il settore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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