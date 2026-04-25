Napoli città danzante | il 29 aprile Piazza Plebiscito si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

Il 29 aprile, Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà l’evento “Napoli città danzante” in occasione della Giornata Internazionale della Danza. L’iniziativa prevede spettacoli e coreografie aperte al pubblico, trasformando la piazza in un grande palcoscenico all’aperto. La giornata vedrà la partecipazione di diversi gruppi e artisti che si esibiranno in performance di danza, coinvolgendo i presenti in un momento dedicato all’arte e alla cultura.

Il 29 aprile Piazza del Plebiscito celebra la Giornata Internazionale della Danza con l'evento Napoli città danzante: una giornata di spettacolo, coreografie e partecipazione nel cuore di Napoli. Il prossimo 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, il cuore pulsante del capoluogo campano si prepara a un evento straordinario: Napoli città danzante farà vibrare Piazza del Plebiscito, trasformando la celebre piazza in un enorme teatro collettivo. L'iniziativa si propone di celebrare l'arte del movimento, coinvolgendo l'intera cittadinanza in una giornata dove la bellezza coreutica sarà la vera protagonista.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli città danzante: il 29 aprile Piazza Plebiscito si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto Notizie correlate Eventi, il 29 aprile a Piazza Plebiscito torna “Napoli città danzante”Il Teatro di San Carlo e il Comune di Napoli festeggeranno insieme l’arte coreutica in tutte le sue forme con un evento congiunto dal titolo “Napoli... EXPOSED Torino Photo Festival: la città si trasforma in una galleria luminosa a cielo aperto per Esterno NotteVenerdì 10 aprile Torino accende i riflettori sulla fotografia urbana con Esterno Notte, l’evento speciale che per tre ore trasformerà la città in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli città danzante, l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della Danza; Teatro San Carlo e comune per l'evento Napoli città danzante; Teatro San Carlo, è festa per la Giornata internazionale della danza in Piazza Plebiscito; Napoli Città Danzante. A Piazza Plebiscito il 29 aprile torna 'Napoli città danzante'Il Teatro di San Carlo e il Comune di Napoli festeggeranno insieme l'arte coreutica in tutte le sue forme con un evento congiunto dal titolo Napoli Città Danzante - giunto alla seconda edizione dopo ... ansa.it Napoli città danzante, l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della DanzaLeggi su Sky TG24 l'articolo 'Napoli città danzante', l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della Danza ... tg24.sky.it FESTA DELLA LIBERAZIONE Sabato 25 Aprile Piazza del Plebiscito ore 9:00 Cerimonia solenne per la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti. ore 9:15 Intervento del Sindaco On. Tiziano Spada. Vi aspettiamo per onorare insieme la mem - facebook.com facebook