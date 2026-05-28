Dopo l’addio di Antonio Conte, il Napoli ha annunciato di aver scelto un nuovo allenatore. La società ha raggiunto un accordo con la persona designata, confermando il cambio di guida tecnica. La decisione è stata presa in tempi rapidi, senza ulteriori comunicazioni ufficiali. La conferma arriva dopo un breve periodo di trattative e annunci ufficiali. Ora si attende l’inizio della nuova stagione con la nuova guida tecnica.

È successo tutto molto in fretta, ma oramai non ci sono più dubbi sul futuro del Napoli. Dopo l’annuncio dell’addio da parte di Antonio Conte, la società azzurra ha già trovato l’accordo con un nuovo allenatore. Si tratta di Massimiliano Allegri. Manca solo l’ufficialità. Allegri al Napoli: manca solo l’annuncio ufficiale. Non ci sarà alcun ritorno per Maurizio Sarri, destinato a sedersi sulla panchina dell’Atalanta. Non sarà neanche Vincenzo Italiano a prendere il posto di Conte, nonostante l’addio al Bologna. Aurelio De Laurentiis, sotto consiglio di Giovanni Manna, ha scelto Max Allegri. L’ex allenatore della Juventus ha vissuto un’annata difficile a Milano e nell’ultimo turno di campionato è rimasto fuori dai primi quattro posti con i rossoneri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, non ci sono più dubbi: Allegri è il nuovo allenatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROCCHI E LE DESIGNAZIONI PRO INTER: SI RISCHIA DAVVERO UNA NUOVA CALCIOPOLI

Notizie e thread social correlati

Nuovo allenatore Napoli: per il dopo Conte, ci sono Sarri, Allegri e ItalianoDopo l'addio di Antonio Conte, il Napoli si trova di fronte alla scelta del nuovo allenatore.

Futuro, senza Sarri o Allegri chi sarà il nuovo allenatore? Ci sono tre profiliDopo l’addio dell’allenatore, il calcio italiano si interroga su chi guiderà la squadra nelle prossime stagioni.

Temi più discussi: Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, la terra ha tremato alle prime luci dell'alba; A Napoli ho fallito su una cosa. Ho visto tanti veleni e chi sparge veleni è un fallito: l’addio di Antonio Conte; Addio Conte a Napoli, i tifosi non ci stanno: Qui l'unione è difficile; Bologna, Italiano sempre più lontano. Di Vaio: L'incontro con il Napoli? Non ci hanno avvertito. Corsa a tre per la panchina.

Oggi giornata importante per il futuro della panchina del Napoli. Proseguono i colloqui con gli entourage di Italiano e Allegri. E' corsa a due e non ci sono altri profili. Nessun accordo totale con entrambi, ma un'intesa di massima su quella che potrebbe essere l x.com

Addio Conte a Napoli, i tifosi non ci stanno: Qui l'unione è difficileLe parole di Antonio Conte non si fermano. Hanno fatto il giro di Napoli e del Paese intero in poche ore. Ancora ieri se ne parlava ovunque, ancora domani se ne parlerà. ilmattino.it

Nazionale, le convocazioni di Baldini: non ci sono calciatori del Napoli, ma due napoletani e il figlio di un ex azzurroIl commissario tecnico ad interim dell'Italia ha confermato le sue intenzioni di voler puntare sui giovani per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia ... napolitoday.it