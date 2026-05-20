Futuro senza Sarri o Allegri chi sarà il nuovo allenatore? Ci sono tre profili

Dopo l’addio dell’allenatore, il calcio italiano si interroga su chi guiderà la squadra nelle prossime stagioni. Il club ha come prima scelta un ex tecnico, ma sta valutando anche altri candidati tra cui un ex allenatore della stessa squadra, un tecnico di grande esperienza e due allenatori attualmente impegnati su altri fronti. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni fatte dalla dirigenza e dalle trattative in corso. La scelta del nuovo allenatore è attesa nelle prossime settimane.

Napoli cerca il nuovo allenatore dopo l’addio di Conte: Sarri è il primo obiettivo, ma Manna valuta anche Allegri, Italiano, Pioli e Palladino. Italiano, Pioli e Palladino: le tre alternative concrete. Se Sarri e Allegri dovessero declinare l’offerta, il Napoli ha già individuato tre nomi specifici. Vincenzo Italiano, in uscita dal Bologna, è l’eterno candidato della piazza e gode della stima personale di De Laurentiis da anni. La sua esperienza europea e il gioco propositivo lo rendono compatibile con il progetto partenopeo. Stefano Pioli e Raffaele Palladino completano la lista dei papabili, entrambi con curricula solidi e disponibilità potenziale sul mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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