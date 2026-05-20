Dopo l'addio di Antonio Conte, il Napoli si trova di fronte alla scelta del nuovo allenatore. Le opzioni principali sono Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Luciano Italiano. La squadra si trova nuovamente in una fase di transizione, con la decisione che potrebbe essere annunciata dopo la partita di domenica. La ricerca del successore di Conte prosegue senza ancora un nome ufficiale, lasciando i tifosi e la società in attesa di sviluppi.

Rieccoci, un anno più tardi, più o meno allo stesso punto. Il Napoli resta al bivio mentre Antonio Conte sembra - c'è una partita ancora da giocare, quella di domenica contro l'Udinese - già il passato di un club affacciato al futuro. Ma un anno dopo ci si interroga su chi sarà in panchina e anche il nome di Max Allegri inizia a farsi spazio in attesa che le ombre lascino anche il futuro di Sarri. Nelle ultime ore (anzi, di più, nelle ultime settimane) Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno iniziato a pensare con insistenza a Max, anche se il lavoro con Sarri non si è fermato, andando avanti in maniera parallela, con incontri più o meno vicini e proposte più o meno formali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Nuovo allenatore Napoli: per il dopo Conte, ci sono Sarri, Allegri e Italiano

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Conte nuovo allenatore della Nazionale italiana Nome forte per l'Italia per il dopo Gattuso

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Futuro, senza Sarri o Allegri chi sarà il nuovo allenatore? Ci sono tre profiliNapoli cerca il nuovo allenatore dopo l’addio di Conte: Sarri è il primo obiettivo, ma Manna valuta anche Allegri, Italiano, Pioli e Palladino.

Adesso usciranno tanti nome per il Dopo #Conte Vincenzo #Italiano Maurizio #Sarri Raffaele #Palladino Fabio #Grosso Roberto #Mancini Massimiliano #Allegri Chi sarà secondo voi il nuovo #allenatore del #Napoli?? #forzanapolisempre x.com

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