Napoli Nipponica
L'installazione collettiva Napoli Nipponica sarà aperta dal 23 maggio al 6 giugno, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero. Si trova al primo piano di un edificio in piazza Enrico de Nicola 46, Napoli. L’opera è stata ideata dall’artista Valeria Apicella e fa parte della programmazione denominata Visioni.
dal 23 maggio al 6 giugno 202610.00-13.0016.00-19.00ingresso liberopuntozerovaleriaapicellaex-Lanificiopiazza Enrico de Nicola 46, Napoliscala B, primo piano è un’installazione collettiva ideata da Valeria Apicella nell’ambito della programmazione Visioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Argomenti più discussi: Visioni Contemporanee – Mostre, installazioni site-specific e laboratori di creatività diffusa; Napoli Nipponica in mostra al puntozerovaleriaapicella; Straight to Hell: la serie ispirata alla cartomante più famosa del Giappone.
#eventi Sabato 23 maggio 2026, negli spazi di puntozerovaleriaapicella è stata inaugurata l’installazione collettiva Napoli Nipponica. Il progetto artistico ideato da Valeria Apicella, promosso e finanziato dal Comune di Napoli per la seconda edizione di rass facebook
Napoli Nipponica in mostra al puntozerovaleriaapicellaSabato 23 maggio 2026, negli spazi di puntozerovaleriaapicella è stata inaugurata l’installazione collettiva Napoli Nipponica. eroicafenice.com