Notizia in breve

L'installazione collettiva Napoli Nipponica sarà aperta dal 23 maggio al 6 giugno, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero. Si trova al primo piano di un edificio in piazza Enrico de Nicola 46, Napoli. L’opera è stata ideata dall’artista Valeria Apicella e fa parte della programmazione denominata Visioni.