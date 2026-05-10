In Giappone, si registra un allarme dopo che le forze cinesi e russe hanno condotto esercitazioni militari nello stretto di Tsushima. Durante le operazioni, le navi cinesi hanno mostrato nuove capacità tecnologiche, mentre le esercitazioni congiunte tra Pechino e Mosca hanno coinvolto diverse unità navali. La Difesa nipponica monitora attentamente le mosse delle due nazioni, che sembrano testare la resistenza delle difese nazionali e le capacità di deterrenza degli Stati Uniti.

? Punti chiave Come può l'intesa tra Pechino e Mosca sfidare la deterrenza statunitense?. Quali nuove capacità tecnologiche hanno mostrato le navi cinesi nello stretto?. Perché la Russia ha scelto proprio lo stesso snodo del Giappone?. Cosa rischia il commercio globale se il controllo degli stretti cambia?.? In Breve Tre unità della Marina cinese hanno attraversato lo stretto di Tsushima verso il Mar Cinese Orientale.. Un gruppo navale russo ha effettuato un passaggio analogo nello stesso snodo pochi giorni dopo.. Tokyo ha attivato reparti di sorveglianza per monitorare il passaggio tra Corea e Giappone.. Le manovre testano la capacità di controllo dei corridoi marittimi nell'area dell'Indo-Pacifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tsushima, allarme in Giappone: Cina e Russia testano la difesa nipponica

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