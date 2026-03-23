un viaggio nella tradizione nipponica autentica

In Piazzale Baiamonti, a pochi passi dalla vivacità di Paolo Sarpi e dalle architetture di Porta Nuova, trova casa Emoraya, un ristorante che rappresenta una risposta coraggiosa alla standardizzazione della cucina giapponese milanese. Il progetto nasce dall’incontro tra Takato Sato, elegante direttore di sala già attivo presso Gastronomia Yamamoto, e lo chef Shun Himeno, giovane talento capace di trasformare la memoria gastronomica della sua terra d’origine in un’esperienza sensoriale completa. La proposta culinaria tra memoria e innovazione. Lo chef Himeno, originario di?ita nel Ky?sh?, porta in tavola il retaggio della sua regione attraverso preparazioni che sfuggono ai cliché del sushi bar. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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