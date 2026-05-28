Napoli motonave in fiamme nel porto | domata la nave senza feriti

Notizia in breve

Una motonave è andata a fuoco nel porto di Napoli e le fiamme sono state domate. Non ci sono feriti. Le fiamme hanno interessato diversi ponti della nave, ma le cause tecniche del rogo non sono ancora chiare. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e sono state condotte dai vigili del fuoco. La nave è stata sottoposta a verifiche per individuare il motivo dell’incendio.