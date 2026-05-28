Napoli motonave in fiamme nel porto | domata la nave senza feriti
Una motonave è andata a fuoco nel porto di Napoli e le fiamme sono state domate. Non ci sono feriti. Le fiamme hanno interessato diversi ponti della nave, ma le cause tecniche del rogo non sono ancora chiare. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e sono state condotte dai vigili del fuoco. La nave è stata sottoposta a verifiche per individuare il motivo dell’incendio.
? Punti chiave Come sono riuscite le fiamme a colpire i vari ponti?. Quali sono le cause tecniche che hanno innescato il rogo?. Come verranno valutati i danni strutturali alla motonave?. Perché le imbarcazioni ormeggiate sono così vulnerabili a questi incendi?.? In Breve Fuoco divampato mercoledì pomeriggio tra le banchine 29 e 30 del porto.. Soccorsi concentrati sui vari ponti per contenere il rogo tra le strutture.. Operazioni di bonifica e messa in sicurezza in corso nell'area portuale.. Indagini tecniche in corso per accertare le cause dell'incendio sulla motonave.. I Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio che ha colpito una motonave ormeggiata tra le banchine 29 e 30 del porto di Napoli, dopo le fiamme divampate da ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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