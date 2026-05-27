Un principio di incendio si è verificato nel cantiere navale del porto di Napoli, coinvolgendo una nave non operativa della GNV in manutenzione. Le fiamme sono scoppiate dal ponte della nave, ma non ci sono feriti. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso. Nessuna altra imbarcazione o struttura è stata coinvolta nell'incidente. Le autorità stanno monitorando la situazione e continuano le operazioni di spegnimento.

All'interno del cantiere navale del porto di Napoli si è verificato un principio di incendio. Una nave non operativa della GNV, in stato di manutenzione, è stata protagonista di un principio d'incendio all'altezza del ponte 6. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente all'altezza della banchina 29-30 per domare le fiamme. A mare, invece, sarebbe stata adoperata una motovedetta con mezzi anti incendio e tre rimorchiatori per facilitare lo spegnimento. Sono state immediatamente refrigerate le paratie per favorire le operazioni che, al momento, sono ancora in corso. Secondo alcuni testimoni la zona sarebbe stata invasa da un odore molto acre ma, al momento, non si registrano feriti o vittime. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incendio nel porto di Napoli, fiamme dal ponte di una nave: nessun ferito, operazioni di spegnimento in corso

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