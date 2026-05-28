Un motociclista ha investito un pedone a Napoli e ha perso dei gioielli rubati a un’anziana, recuperati dalla Polizia Locale. Gli agenti hanno rinvenuto i gioielli sottratti in possesso del motociclista, che era stato coinvolto nell’incidente. La polizia ha individuato il responsabile del furto e ha recuperato gli oggetti. La donna anziana era stata vittima di una truffa che le aveva portato via i gioielli.

La Polizia Locale ha recuperato i gioielli sottratti ad un’anziana donna vittima di una truffa e ha individuato la persona che li deteneva. L’attività d’indagine ha preso il via in seguito a un incidente stradale in cui un pedone era stato investito da un motociclista. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale, intervenuti sul posto, nel corso dei rilievi hanno ritrovato numerosi gioielli avvolti in uno strofinaccio. I preziosi sono stati sottoposti a sequestro e catalogati. Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le indicazioni fornite dai testimoni dell’incidente e il tracciamento della posizione del motociclista, è stato possibile appurare che i monili fossero stati persi da quest’ultimo a seguito della caduta causata dall’incidente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, motocilista investe pedone e perde i gioielli rubati a un’anziana: scoperto dalla Polizia Locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perde i gioielli rubati a un'anziana cadendo dalla moto: scoperto dalla polizia localeUn incidente stradale a Napoli ha portato alla scoperta di una truffa contro un’anziana donna.

Perde la strada di casa e cammina da Paderno a Senago. Anziana rintracciata e aiutata dalla polizia localeUn’anziana donna è stata trovata ieri pomeriggio dopo aver smarrito la strada di casa.