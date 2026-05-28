Napoli le cifre per l’ingaggio di Massimiliano Allegri

In queste ore si sta svolgendo un confronto tra due allenatori per la guida tecnica del Napoli. La trattativa riguarda le cifre necessarie per ingaggiare Massimiliano Allegri, che si scontra con quella di Vincenzo Italiano. La decisione sul nuovo tecnico del club sarà presa in breve tempo, mentre le trattative sono ancora in corso.

Per il Napoli, questi giorni sono cruciali. Ormai, è in atto un vero e proprio duello tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Chi si aggiudicherà la panchina del club azzurro? Nelle ultime ore, il tecnico del Bologna ha recuperato punti ed è attualmente più avanti rispetto al suo avversario. La questione relativa allo stipendio ricopre un ruolo determinante. Se, infatti, per Italiano Aurelio De Laurentiis dovrà sborsare dai 3 ai 3,5 milioni all’anno, non si può dire lo stesso per l’ex allenatore del Milan. Lo status di vincente di Allegri costa molto. Massimiliano riceveva dalla squadra rosso-nera ben 5 milioni a stagione. Il contratto, tra l’altro, prevedeva un aumento automatico e il rinnovo in caso di Champions League. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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