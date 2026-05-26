L’Inter ha rinnovato il contratto di Chivu, aumentando il suo ingaggio e prolungando la fiducia fino al 2028. L’accordo prevede uno stipendio da top tecnico e un’opzione fino al 2029. La firma rappresenta un passo importante per il giocatore, che continuerà a far parte della squadra per diversi anni. I dettagli dell’intesa sono stati resi noti, confermando la volontà di mantenere il calciatore in rosa a lungo termine.

di Alberto Petrosilli Nuovo accordo per Chivu: stipendio da top tecnico e opzione fino al 2029. Tutti i dettagli dell’intesa di Cristian con l’Inter. L’Inter prepara il futuro e lo fa blindando Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro è vicino al rinnovo di contratto con un significativo adeguamento economico. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’attuale accordo, che garantisce all’allenatore circa 2 milioni di euro a stagione, verrà infatti ritoccato verso l’alto: Chivu dovrebbe percepire 3,2 milioni annui più bonus, confermando così la piena fiducia della società nel progetto tecnico avviato. Il nuovo contratto avrà validità fino al 2028, con una opzione unilaterale a favore del club per prolungare ulteriormente l’intesa fino al 2029. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, rinnovo Chivu: ingaggio aumentato e fiducia fino al 2028. Le cifre

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Cristian Chivu Set for New Inter Contract Until 2028 with Salary Increase

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Rinnovo Chivu, contratto fino al 2028 e ingaggio da 4 milioni di euro: l’Inter acceleraL’Inter ha deciso di rinnovare il contratto dell’allenatore fino al 30 giugno 2028.

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Ultimi dettagli sistemati per il rinnovo di Cristian #Chivu con l’ #Inter: accordo verbale totale fino al 2028 con opzione per il 2029 e aumento dell’ingaggio da 2,5M a 4M. Firme nei prossimi giorni x.com

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L'Inter ha promesso a Mkhitaryan un rinnovo del contratto per un anno. Dopo circa dieci giorni, prenderà la sua decisione finale riguardo al suo futuro. C'è anche la possibilità che De Vrij estenda il suo contratto per un'altra stagione, dimezzando il suo stipendi reddit

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