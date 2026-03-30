Ruben Loftus-Cheek ha recuperato dall'infortunio ed è disponibile per la partita tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte di formazione del tecnico del Napoli, che si prepara ad affrontare una sfida importante per il prosieguo del campionato. La partita si svolgerà in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Ruben Loftus-Cheek sarà a disposizione per la partita tra Napoli e Milan in programma lunedì 6 aprile che dirà molto sul cammino delle due squadre in questo finale di stagione. Loftus-Cheek verso il recupero contro il Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli azzurri e i rossoneri sono divisi tra la necessità di fare punti per avvicinarsi sempre più alla qualificazione alla prossima Champions League e quella di provare a dare ancora fastidio all’Inter, attualmente distante 7 punti dagli uomini di Conte e 6 da quelli di Allegri. L’allenatore livornese del Milan potrà contare su un importante recupero in vista della sfida del Maradona con Ruben Loftus-Cheek che potrebbe essere a disposizione per il big match. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Loftus-Cheek recupera per Napoli, l’inglese a disposizione di Massimiliano Allegri

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