Oggi si gioca Napoli-Lazio allo stadio Maradona. L'allenatore della Lazio, che ha vinto a Napoli due anni fa, non ha più molto da chiedere al campionato, ormai difficile per la sua squadra. La formazione del Napoli, priva di titolari, si prepara alla sfida senza grandi obiettivi di classifica. L'attenzione resta sul duello tra l'allenatore della Lazio e quello del Napoli, con il secondo che mira a mantenere il secondo posto in classifica.

Napoli-Lazio questo pomeriggio al Maradona. Sarri, che ha poco da chiedere a un campionato realmente complesso per i suoi, contro Conte, di cui il futuro è incerto (come ad ogni primavera da quando allena qualsiasi squadra), ma che tiene parecchio al secondo posto che consoliderebbe il suo record. Mai sotto al secondo posto da quando allena in Serie A. Le scelte di formazione del Napoli sono piuttosto chiare: ancora i cosiddetti FabFour di cui proprio non si vuol fare a meno. La Lazio, anch’essa imbottita di assenze da settembre, farà di necessità virtù. Sarri e la sua Lazio: nulla da chiedere al campionato, formazione disastrata. Scrive così Gazzetta: “No, non sarà mai una partita come le altre.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri vince a Napoli da due anni, oggi ha poco da chiedere al campionato e una formazione senza titolari

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