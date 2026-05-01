Calciomercato Napoli | Lukaku proposto a due big italiane ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Premier League! Fissato il prezzo per la cessione

Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli in estate, con due grandi club italiani interessati a lui. Tuttavia, si parla anche di un possibile ritorno in Premier League, dove il giocatore ha già militato in passato. È stato stabilito un prezzo di vendita per il suo trasferimento, mentre le trattative sono in corso tra le parti coinvolte. La decisione finale sul futuro del centravanti è ancora da definire.