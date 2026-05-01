Calciomercato Napoli | Lukaku proposto a due big italiane ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Premier League! Fissato il prezzo per la cessione
Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli in estate, con due grandi club italiani interessati a lui. Tuttavia, si parla anche di un possibile ritorno in Premier League, dove il giocatore ha già militato in passato. È stato stabilito un prezzo di vendita per il suo trasferimento, mentre le trattative sono in corso tra le parti coinvolte. La decisione finale sul futuro del centravanti è ancora da definire.
Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Inler celebra la Premier League vinta con il Leicester: «Ricordo ancora tutto ma quella stagione fu un macigno nella mia carriera. Però mi dissi ‘Perché dovrei scappare?’» Lecce, Di Francesco avverte pre Pisa: «In ritiro abbiamo toccato tante corde.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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