Calciomercato Napoli | Lukaku proposto a due big italiane ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Premier League! Fissato il prezzo per la cessione

Da calcionews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli in estate, con due grandi club italiani interessati a lui. Tuttavia, si parla anche di un possibile ritorno in Premier League, dove il giocatore ha già militato in passato. È stato stabilito un prezzo di vendita per il suo trasferimento, mentre le trattative sono in corso tra le parti coinvolte. La decisione finale sul futuro del centravanti è ancora da definire.

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