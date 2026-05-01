Napoli Lukaku sul mercato | prezzo fissato a 20 milioni di euro

Il Napoli ha stabilito il prezzo di vendita di Romelu Lukaku a 20 milioni di euro. La società sta considerando la possibilità di cedere l'attaccante belga, che potrebbe tornare in Premier League. Questa decisione segue l'acquisto di Højlund, che ha rafforzato l'organico del club. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi sulla trattativa e eventuali offerte da parte di altri club.

?? Cosa sapere Il Napoli fissa il prezzo di Romelu Lukaku a 20 milioni di euro. Il club punta al ritorno del belga in Premier League dopo l'acquisto di Højlund. Il Napoli ha fissato la valutazione di Romelu Lukaku a 20 milioni di euro, aprendo di fatto la strada a un possibile trasferimento del centravanti belga in Premier League durante la prossima sessione estiva di. La decisione del club partenopeo di valutare l'addio dell'attaccante nasce da una profonda ristrutturazione del reparto off .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, Lukaku sul mercato: prezzo fissato a 20 milioni di euro Notizie correlate Lukaku, rientro a Napoli fissato per il 20 aprileLontano dagli occhi, lontano da Castel Volturno, e soprattutto lontano dalle direttive della società. Leggi anche: Lukaku, l’addio al Napoli è sempre più vicino: fissato il prezzo del giocatore accostato alla Juve. Tutti i dettagli Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lukaku al veleno sui social: Non mi sto divertendo. Frecciata al Napoli?; Napoli, addio a Lukaku: Ma chi sarà il vice Hojlund? Idea Pinamonti; Napoli, Lukaku vuole restare in Italia: cosa c'è di vero sul Milan; Moretto: Lukaku al 99% lascerà il Napoli! Tornerebbe volentieri a Milano… ma sponda Inter chiusa. Calciomercato Napoli: Lukaku potrebbe tornare in Premier League! Fissato il prezzo per la sua partenza in estateCalciomercato Napoli: Lukaku potrebbe tornare in Premier League! Fissato il prezzo per la sua partenza in estate ... calcionews24.com Il Napoli esclude l’attaccante belga Romelu Lukaku dalla prima squadraIl Napoli esclude l'attaccante belga Romelu Lukaku dalla prima squadra: la Decisione del club azzurro è ormai certa ... internapoli.it Geolier napoletano vero: il rapper napoletano canta con la sciarpa del Napoli al concertone del Primo Maggio a Roma #SSCNapoli #Geolier - facebook.com facebook Antonio #Cimmaruta (classe 2007) andrà via dal #Napoli in estate a parametro zero. Sul mediano c’è l’interesse di alcuni club di Serie B e Lega Pro. #calciomercato x.com