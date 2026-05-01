Napoli a Como | Conte sceglie ancora lui le ultime di Sky Sport

Nella sfida tra Napoli e Como, il tecnico ha deciso di confermare Alisson Santos come titolare, mantenendo la stessa formazione vista nelle precedenti partite. La partita, valida per la 35esima giornata di campionato, vede il Napoli schierato con un modulo 3-4-2-1, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe assicurare la qualificazione matematica in Champions League. Il confronto si svolge sul campo del Como, allenato dall’ex calciatore Cesc Fàbregas.

Alisson Santos rimane una scelta del mister dal primo minuto per la 35esima giornata: Antonio Conte conferma il brasiliano nel suo 3-4-2-1 offensivo contro il Como di Cesc Fàbregas, con l’obiettivo di conquistare il primo match point per la qualificazione matematica in Champions League. Napoli: il 3-4-2-1 di Conte con De Bruyne e Alisson alle spalle di Hojlund. Secondo ‘Sky Sport’, gli azzurri si presentano a Como con una formazione ormai consolidata nella fase decisiva della stagione. Milinkovic-Savic tra i pali, con il terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno a protezione della porta. La mediana affida a Lobotka e McTominay il controllo del gioco, mentre Politano e Gutierrez agiscono sulle corsie esterne per garantire ampiezza tattica.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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