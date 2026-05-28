Napoli investe un pedone e perde un pacchetto di gioielli | erano il bottino della truffa a un'anziana

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Locale dopo essere stato trovato in possesso di un pacchetto di gioielli, risultato di una truffa ai danni di un'anziana. I gioielli sono caduti durante un incidente stradale in cui l’uomo ha investito un pedone. La refurtiva è stata recuperata e sequestrata, mentre l’uomo è stato sottoposto a controlli.

La Polizia Locale ha denunciato un uomo, trovato in possesso della refurtiva di una truffa a un'anziana: i gioielli gli sono caduti quando è stato coinvolto in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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