Un incidente stradale a Napoli ha coinvolto una moto e un anziano. La moto ha investito l’uomo, che è caduto sull’asfalto. Sul luogo sono stati trovati alcuni gioielli rubati, che sono stati recuperati dalla Polizia Locale, avvolti in uno strofinaccio. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente.

La Polizia Locale di Napoli ha recuperato alcuni monili avvolti in uno strofinaccio dopo un incidente stradale. Le indagini hanno poi collegato i gioielli a una rapina denunciata poco prima da un’anziana. Singolare scoperta durante un intervento dellaPolizia Locale di Napoliper un incidente stradale avvenuto in città. Gli agenti, intervenuti per effettuare i rilievi dopo l’investimento di un anziano da parte di un motociclista, hanno rinvenuto sull’asfalto alcuni gioielli avvolti in uno strofinaccio. Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, hanno permesso di collegare i gioielli a una rapina denunciata poco prima al Commissariato Arenella dellaPolizia di Stato. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, investe un anziano in moto e perde gioielli rubati sull’asfalto

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