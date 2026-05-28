Una telefonata tra il presidente del Napoli e il presidente di una squadra di serie A ha riaperto i giochi nella scelta del nuovo allenatore. La corsa per la panchina del club partenopeo si è riaperta, con un confronto tra Allegri e Italiano. Oggi si svolgerà un incontro a Bologna, che potrebbe influenzare la decisione finale. La competizione tra i due candidati resta molto serrata.

? In Sintesi La corsa per la panchina del Napoli si è ridotta a un serrato testa a testa tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese, fresco di esonero dal Milan, avrebbe operato il sorpasso decisivo grazie a una telefonata diretta di Aurelio De Laurentiis. Per Allegri è pronto un contratto fino al 2028 a 5 milioni di euro a stagione, ma dovrà prima risolvere le pendenze con il club rossonero. Nel frattempo, Italiano (a cui è stato offerto un accordo da 3 milioni di euro più bonus) incontra oggi i vertici del Bologna per formalizzare la rescissione, tra l’amarezza del ds Marco Di Vaio per i contatti segreti avvenuti a Roma. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, fotofinish Allegri-Italiano: telefonata De Laurentiis riapre tutto. Oggi l’incontro Bologna

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