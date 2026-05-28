Calcio Napoli Italiano o Allegri? De Laurentiis sceglie il dopo Conte | oggi può essere il giorno decisivo

Da 2anews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club azzurro sta valutando il nuovo allenatore dopo l'addio di Conte. Vincenzo Italiano è in vantaggio nei colloqui, ma anche Massimiliano Allegri è ancora considerato un'opzione concreta. La decisione potrebbe arrivare oggi, quando il club potrebbe annunciare il nome del nuovo tecnico. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

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Il Calcio Napoli accelera per il nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. Vincenzo Italiano resta il favorito dopo i contatti con il club azzurro, ma Massimiliano Allegri è ancora pienamente in corsa. Il tormentone per la panchina delCalcio Napoliè entrato nel vivo. Dopo l’addio diAntonio Conte, il club azzurro si trova davanti a un bivio: da una parteVincenzo Italiano, dall’altraMassimiliano Allegri.Due profili diversissimi, due idee opposte di calcio e gestione, ma entrambe considerate valide dal presidenteAurelio De Laurentiis. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome di Vincenzo Italiano continua a essere quello più caldo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico

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