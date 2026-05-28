Napoli droga e armi in auto e in casa | scatta l’arresto per un 57enne

Da teleclubitalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 57 anni è stato arrestato ieri mattina dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di droga e armi sia in casa che in auto. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi involucri di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. L’arresto è avvenuto in un quartiere della città, dove gli agenti hanno effettuato una perquisizione che ha portato al ritrovamento di tutto il materiale illecito.

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Sorpreso con armi e droga in casa e in auto. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato altresì denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato di Chiaiano, nel transitare in via Emilio Scaglione, hanno controllato il 57enne a bordo di un’autovettura. Durante tali fasi, il prevenuto è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente contenuta in alcuni recipienti e in bustine di plastica, oltre a siringhe di diverse misure. Sul sedile anteriore del veicolo, invece, è stato rinvenuto un coltello con la lama di 5 centimetri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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