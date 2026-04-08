Nella notte del 6 aprile, i carabinieri della stazione di Navacchio hanno arrestato un giovane di 26 anni in possesso di due etti di hashish, cocaina e bilancini di precisione. Le forze dell’ordine hanno trovato le sostanze stupefacenti sia all’interno dell’auto sia in casa. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro della droga e degli strumenti utilizzati per il confezionamento.

Cascina, 8 aprile 2026 – Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Navacchio nella notte del 6 aprile, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, secondo quanto ricostruito, è scaturito da un controllo effettuato intorno alle 4.30, quando i militari hanno fermato un’auto di grossa cilindrata con a bordo due giovani. L’atteggiamento ritenuto sospetto avrebbe portato i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Il conducente è stato trovato con un panetto di cocaina del peso di 49,5 grammi, che avrebbe tentato di occultare durante il controllo. Secondo le stime il valore della droga sequestrata una volta spacciata avrebbe fruttato circa 7mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due etti di hashish, cocaina e bilancini di precisione. La droga era in auto e in casa: scatta l’arresto

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