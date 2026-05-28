Il Napoli ha offerto un contratto biennale a Massimiliano Allegri. La trattativa è in fase avanzata e sembra aver superato le altre opzioni. Il club ha deciso di puntare con decisione sul tecnico, ritenuto la scelta migliore per la guida tecnica della squadra. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo le trattative finali. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’accordo sembra imminente.

Il sorpasso pare essere avvenuto. De Laurentiis ha mollato gli ormeggi e ha puntato con decisione su Massimiliano Allegri che – diciamolo – nettamente la miglior scelta possibile per il Napoli. Chi guida un’azienda, deve scegliere la soluzione più affidabile e meno rischiosa. Il Napoli ha la squadra perfetta per Max Allegri che già nel 2014, alla Juventus, subentrò ad Antonio Conte tra la disperazione e la violenza dei tifosi juventini che non lo volevano. Una situazione simile a quella che si respira oggi sui social con tanti tifosi che strepitano perché, al fondo, a Napoli non amano vincere. Allegri, lo scatto del club può essere essere quello decisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, De Laurentiis accelera per Allegri: pronto biennale

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