Napoli Città della Scienza nel caos dopo le dimissioni di Villari e della Tommasielli

Città della Scienza è nel caos dopo le dimissioni di Riccardo Villari e Pina Tommasielli. Le uscite avvengono in un momento di tensioni con la Regione e di problemi legati ai debiti e ai fondi. La situazione crea incertezza sulla gestione futura del centro scientifico. Non sono state ancora annunciate eventuali sostituzioni o misure per affrontare le criticità.

Città della Scienza – Lasciano Riccardo Villari e Pina Tommasielli. Sullo sfondo debiti, tensioni con la Regione e il nodo dei fondi. Città della Scienza nel caos dopo le dimissioni. Città della Scienza nel caos dopo le dimissioni del presidente Riccardo Villari e della vicepresidente Pina Tommasielli. La decisione è stata comunicata alla Regione Campania attraverso una Pec dai toni pesanti, che lascia emergere uno scontro ormai aperto con la nuova gestione politica di Palazzo Santa Lucia guidata dal presidente Roberto Fico. Riporta stylo24.t che sultavolo restano un debito da 20 milioni di euro, le contestazioni sulle ritenute fiscali non versate tra il 2019 e il 2022 e i dubbi sulla gestione interna della Fondazione Idis-Città della Scienza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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