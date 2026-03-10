MusEdu arriva a Napoli | arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza

Il progetto MusEdu, che combina arte e scienza tra scuola e museo, si svolge per la prima volta a Napoli presso la Città della Scienza. Coinvolge centinaia di studenti delle scuole primarie che partecipano a un percorso educativo che integra lezioni in classe e visite nei musei della città. L’iniziativa mira a promuovere un approccio multidisciplinare tra didattica e cultura museale.

Il progetto MusEdu – arte e scienza tra scuola e museo arriva per la prima volta a Napoli e coinvolge centinaia di alunni delle scuole primarie in un percorso educativo che unisce didattica in classe ed esperienze nei musei. L'iniziativa, ideata da Fondazione De Agostini, è rivolta agli studenti e agli insegnanti delle scuole che operano in contesti sociali e culturali complessi, con l'obiettivo di favorire l'accesso alla cultura e contrastare la povertà educativa.

