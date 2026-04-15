Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, Città della Scienza organizza l’evento “Sport e Scienza”. La manifestazione invita i visitatori a partecipare a diverse attività legate al mondo dello sport, con focus su esperimenti e dimostrazioni scientifiche. Sono previsti momenti di gioco e approfondimenti pratici rivolti a tutte le età, per esplorare i legami tra attività fisica e scienza. L’evento si svolge nelle sale della struttura, aperto al pubblico.

Città della Scienza per il weekend del 18 e 19 aprile propone "Sport e Scienza": gioca, scopri e impara! della conoscenza dove ogni gesto atletico diventa un'emozionante lezione di scienza. Non si tratta solo di giocare o di studiare: è edutainment puro, un mix irresistibile di divertimento ed educazione che cattura giovani e giovanissimi nelle varie fasce di età con le loro famiglie: tutti protagonisti di laboratori interattivi come "Piccoli scienziati in movimento" (3-6 anni) dove salti, canestri e staffette rivelano i principi fisici del corpo, o "Bottiglie in azione" (7-10 anni) per testare forza, velocità e rotazioni con sfide continue che ripartono dopo ogni prova.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza, “Sport e Scienza” nel weekend del 18 e 19 aprile

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