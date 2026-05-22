Napoli Chiaiano scoperti oltre 4 kg di droga

Durante controlli straordinari nella zona di Chiaiano, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di quattro chilogrammi di sostanze stupefacenti. L'operazione ha coinvolto diverse unità della Polizia di Stato e si è conclusa con il ritrovamento della droga, che era stata nascosta in varie parti dell’area. Nessun dettaglio è stato fornito sulle persone eventualmente coinvolte o sui metodi di occultamento. L’intervento si inserisce in un’attività più ampia di vigilanza e prevenzione sul territorio.

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