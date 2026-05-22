Napoli Chiaiano scoperti oltre 4 kg di droga
Durante controlli straordinari nella zona di Chiaiano, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di quattro chilogrammi di sostanze stupefacenti. L'operazione ha coinvolto diverse unità della Polizia di Stato e si è conclusa con il ritrovamento della droga, che era stata nascosta in varie parti dell’area. Nessun dettaglio è stato fornito sulle persone eventualmente coinvolte o sui metodi di occultamento. L’intervento si inserisce in un’attività più ampia di vigilanza e prevenzione sul territorio.
Napoli, controlli straordinari a Chiaiano: sequestrati oltre 4 kg di droga durante le operazioni della Polizia di Stato. Napoli, controlli straordinari nel quartiere Chiaiano. Proseguono le attività di presidio del territorio da parte della Polizia di Stato nel quartiere Chiaiano, dove nella giornata di ieri è stato messo in campo un servizio straordinario di controllo. L’operazione ha coinvolto numerosi reparti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni legati alla criminalità diffusa, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Identificate decine di persone e controllati veicoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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