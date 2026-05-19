Droga a Portici arrestato 22enne | quasi 400 grammi sequestrati tra auto e casa
Nella serata di lunedì 19 maggio 2026, gli agenti hanno fermato un ragazzo di 22 anni a Portici. Durante i controlli, sono stati trovati tra i suoi effetti circa 400 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, divise tra l’auto e l’abitazione. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e portato in questura. La polizia ha sequestrato la droga e avviato le procedure di identificazione e denuncia.
Nella serata di lunedì 19 maggio 2026, la polizia di stato ha arrestato a Portici un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di quasi 400 grammi di droga tra hashish e marijuana. Lo stesso giorno, un maxi controllo del territorio nell'area di Porta Capuana, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina
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