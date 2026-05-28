Allegri ha manifestato interesse immediato per la squadra di Napoli, pronto ad accettare anche un contratto biennale. Nelle ultime ore, il presidente del club ha deciso di rinnovare la fiducia nel tecnico livornese. Allegri si sarebbe già mostrato disponibile a vestire la maglia azzurra, mentre le trattative tra le parti sembrano avanzate. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali.

Sembra proprio che Allegri sia riuscito a mettere il musetto davanti anche stavolta. Eh sì, perché la virata delle ultime ore ci racconta di un De Laurentiis che ha deciso di dare fiducia al tecnico livornese che, dal canto suo, sarebbe già pronto a vestire l’azzurro. Non è nemmeno una questione di contratti, come ci dice Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp. Allegri pronto per il Napoli: i dettagli. Spiega Romano: “ Italiano si libera dal Bologna e saluta, ma il Napoli incontra nuovamente Allegri: lo ha fatto ieri e anche nelle ultime ore. Ci sono stati contatti molto positivi tra il Napoli e Allegri, orientato anche ad accettare un contratto a breve termine, di due anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri vuole subito il Napoli: è pronto ad accettare anche un biennale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NON È IL MOMENTO DI ESSERE PESSIMISTI ASPETTIAMO E VALUTIAMO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, De Laurentiis accelera per Allegri: pronto biennale

Allegri-Napoli, De Laurentiis ha già l’accordo con l’agente: biennale pronto, manca solo la sceltaIl Napoli ha raggiunto un’intesa di massima con l’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, per un contratto di due anni.

Temi più discussi: Allegri si libera dal Milan e aspetta il Napoli; Milan, l'anno zero di Cardinale: ecco perché ha cacciato Allegri e Furlani. E che allenatore vuole; Il Milan vuole tenersi Allegri, Cardinale proverà a trattenerlo con un mercato top (e aumento dell'ingaggio): da Vlahovic a Goretzka,...; Allegri pretende un Milan ad altezza Champions: Goretzka-Gila-Gabriel Jesus, la lista di Max.

'NON DEVE RESTARE NESSUNO: VIA ANCHE IBRA SUBITO' - LA CURVA DEL MILAN NON VUOLE PRIGIONIERI DOPO... x.com

Romano insiste: Allegri vuole Napoli, contatti intensi: è sempre più vicinoMassimiliano Allegri si avvicina al Napoli, sebbene Vincenzo Italia abbia ormai detto ufficialmente addio al Bologna, con il quale si è incontrato questa mattina, trovando l'accordo ufficiale per sepa ... msn.com

Allegri-Napoli, Romano: Accordo sempre più vicino, vuole rimettersi in gioco! Si aspetta ancora l’ultima parola di De LaurentiisCalciomercato SSC Napoli - I giornalisti esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube con le ultime notizie relative al nuovo allenatore del Napoli: Massimiliano Allegri o Vinc ... msn.com

[Bianchin] Ralf Rangnick è tra i candidati per la panchina del Milan. Ibrahimovic lo ha incontrato a Vienna. Andoni Iraola rimane il favorito per il posto di allenatore del Milan. Oliver Glasner e Xavi sono anche nomi da prendere in considerazione. Il Milan vuole reddit