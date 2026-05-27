Napoli casting per il dopo Conte | Italiano avanti ma Allegri risale

Nella corsa alla panchina del Napoli, il nome di Allegri si è fatto avanti, ma nelle ultime settimane Vincenzo Italiano ha preso il comando. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata, mentre i colloqui tra la società e i candidati sono ancora in corso. Allegri ha ottenuto un interesse concreto, ma Italiano ha guadagnato terreno grazie a recenti incontri e valutazioni interne. La scelta definitiva dovrebbe arrivare a breve.

Napoli, 27 maggio 2026 - Prima Massimiliano Allegri, poi il sorpasso netto di Vincenzo Italiano e oggi un altro piccolo grande ribaltone in seno a quelle che sono diventate delle vere e proprie consultazioni per raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte: Aurelio De Laurentiis sfoglia la margherita e in quello che è il secondo giorno di caccia vera e propria al nuovo allenatore del Napoli ripensa al nome più blasonato, quello che, nonostante la stagione deludente al Milan, resta il preferito della piazza. Il giorno della risalita di Allegri. Una cosa sembra certa, anche se con di mezzo un uomo di cinema come De Laurentiis il colpo di scena non è mai da escludere: tutto lascia pensare a un testa a testa tra Allegri e Italiano, in rigoroso ordine alfabetico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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NAPOLI-MILAN 2-0: CONTE ELIMINA ALLEGRI

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