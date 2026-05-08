Il Napoli sta monitorando due giocatori del Parma per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Si tratta di Adrian Bernabé e Keita Mandela, due profili distinti che potrebbero rappresentare alternative per coprire eventuali assenze di Anguissa e Lobotka. La società azzurra sta valutando le possibilità di acquisto, mentre le trattative sono in fase preliminare. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora.

Napoli attenziona Adrian Bernabé e Keita Mandela del Parma per il centrocampo: due profili diversi per colmare le incertezze su Anguissa e Lobotka in vista di giugno. Bernabé e Keita: chi sono i due obiettivi parmensi. Secondo quanto rivelato da Kiss Kiss Napoli, gli azzurri hanno messo nel mirino due centrocampisti della squadra ducale. Adrian Bernabé, classe 2001, rappresenta la soluzione più versatile: può operare sia come mediano davanti alla difesa che come mezzala di costruzione e inserimento. L’altra opzione è Mandela Keita, classe 2002, centrocampista centrale puro che eccelle nel ruolo di incontrista. Due anime diverse per il medesimo reparto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, rivoluzione a centrocampo: due obiettivi del Parma nel mirino azzurro!

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