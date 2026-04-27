Il Napoli si appresta a un'estate di grandi novità, con diverse operazioni di mercato previste e alcuni calciatori in uscita. La squadra sta valutando investimenti nel settore di centrocampo e ha annunciato l'apertura alle trattative per rinforzare la rosa. Le decisioni riguarderanno anche eventuali cessioni di giocatori, mentre i dirigenti stanno lavorando per definire il budget e le strategie da adottare nella prossima stagione.

"> Il Napoli si prepara a un’estate di profondi cambiamenti, tra addii possibili e nuovi innesti per aprire un nuovo ciclo. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il prossimo mercato sarà strettamente legato alla scelta dell’allenatore, con Antonio Conte ancora in bilico e un eventuale successore pronto a incidere sulle strategie. Gennaro Arpaia su Il Mattino sottolinea come la linea del club sia già chiara: alleggerire il monte ingaggi e rinnovare una rosa che ha progressivamente alzato l’età media. Le prime decisioni riguardano i singoli. Gennaro Arpaia su Il Mattino evidenzia come l’addio di Juan Jesus appaia ormai scontato, mentre resta aperta la trattativa per il rinnovo di Spinazzola, possibile solo a determinate condizioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, rivoluzione in estate. Centrocampo nel mirino e mercato aperto”

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