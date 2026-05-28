Napoli Allegri e la promessa a De Laurentiis | dovrà rivalutare tre calciatori bocciati da Conte

L’allenatore scelto dal Napoli per il nuovo ciclo è Massimiliano Allegri. La società ha incaricato il tecnico di rivalutare tre calciatori precedentemente bocciati da Conte. La decisione è stata comunicata al tecnico, che dovrà decidere come reinserire i giocatori nella rosa. La squadra sta lavorando alla preparazione pre-stagionale e Allegri ha già incontrato i dirigenti per definire il progetto tecnico. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore per aprire un nuovo ciclo dopo l’addio di Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis sarebbe rimasto colpito dalle idee del tecnico livornese, soprattutto dalla volontà di valorizzare la rosa già presente senza rivoluzioni pesanti. Allegri avrebbe convinto ADL grazie alla sua esperienza e alla capacità di gestire pressioni e obiettivi importanti. Uno dei punti centrali del progetto di Allegri sarebbe la crescita di alcuni giocatori considerati fondamentali per il futuro del Napoli. In cima alla lista ci sarebbe soprattutto Lorenzo Lucca, attaccante che il nuovo mister considera una possibile grande esplosione del campionato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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