Il presidente del Napoli ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria della squadra contro il Milan, condividendo un messaggio sui social network dagli Stati Uniti. Nell’occasione, ha citato l’allenatore e tre calciatori della squadra, evidenziando il suo entusiasmo per il risultato ottenuto. La sua reazione si è accompagnata a un post pubblicato subito dopo il termine della partita.

Aurelio De Laurentiis esulta dagli Stati Uniti per il successo del Napoli sul Milan. Il patron azzurro ha voluto celebrare la vittoria della squadra con un post sui social a fine partita. “Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli sempre!”, scrive Adl su X. Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre! NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Napoli, De Bruyne e il sogno scudetto: "Eravamo a - 14, ora a - 7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, caso Lukaku: la posizione di De Laurentiis e Conte e il ruolo di De BruyneNapoli, 2 aprile 2026 - Ieri una lunghissima chiacchierata a Radio Crc per parlare del momento no (per usare un eufemismo) del calcio italiano, con...

Napoli, davvero servono nuovi acquisti? In due anni De Laurentiis ha acquistato 23 calciatori (Corbo)Tranne Hojlund, il Napoli ha avuto poca fortuna nelle scelte e ancora meno nella preparazione.

Temi più discussi: Napoli, l'esultanza di De Laurentiis: il presidente cita Conte e tre calciatori azzurri; Napoli-Milan 1-0, al Maradona decide il gol di Politano; Zanetti e l'esultanza di Dimarco: Non guardiamo queste cose. Sullo Scudetto...; Politano: Oggi ero tranquillo, sapevo di segnare. L’esultanza? È una dedica speciale.

Napoli, l'esultanza di De Laurentiis: il presidente cita Conte e tre calciatori azzurriAurelio De Laurentiis esulta dagli Stati Uniti per il successo del Napoli sul Milan. Il patron azzurro ha voluto celebrare la vittoria della squadra con un post sui social a fine partita. napolitoday.it

De Laurentiis ha visto Napoli-Milan con un giornalista americano. L'esultanza del patron: Victory!Mentre al Diego Armando Maradona si consumava il big match di Serie A tra Napoli e Milan, Aurelio De Laurentiis seguiva la partita dalla sua casa di Los Angeles, con la stessa passione di sempre. Il p ... msn.com

Vittoria e sorpasso per il Napoli di Antonio Conte, che al Maradona batte 1-0 il Milan scavalcandolo così al secondo posto - facebook.com facebook

Napoli secondo a -7, ma #Conte non vuole illudere: "Scudetto Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti" x.com