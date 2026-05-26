Green Med Expo | domani confronto su bonifiche e futuro della Terra dei Fuochi

Domani si svolgerà un confronto a Green Med Expo dedicato alle bonifiche e al futuro della Terra dei Fuochi. L'evento riunirà esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle operazioni di bonifica delle aree contaminate e delle strategie per affrontare il problema. La discussione si concentrerà sulle azioni già intraprese e sulle possibili soluzioni per il recupero ambientale di queste zone.

Tempo di lettura: 2 minuti La cosiddetta “Terra dei Fuochi” e le sue problematiche sanno al centro di un confronto istituzionale e tecnico domani, nell’ambito del Green Med Expo & Symposium, a cui partecipano il commissariato unico per le bonifiche, rappresentanti del Governo, prefetti, esperti ambientali, medici di base, ambientalisti e volontari impegnati sul territorio. L’incontro sarà dedicato allo stato delle bonifiche tra Napoli e Caserta, con particolare attenzione ai risultati raggiunti nell’ultimo anno e alle nuove strategie di prevenzione, repressione e risanamento ambientale. “Dedicare uno spazio a questo tema all’interno del. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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