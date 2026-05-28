A partire dal 1° giugno 2026, Napoli ospiterà la quarta edizione delle Feste Patronali, intitolata “Beato chi le vive”. Durante i quattro mesi precedenti, la città ospiterà eventi gratuiti con artisti come Fiorellino e Natale Galletta. L’iniziativa prevede concerti, spettacoli e altre attività culturali distribuite in diverse zone della città. La programmazione è stata annunciata dall’amministrazione comunale e si svolgerà fino a pochi giorni prima della celebrazione ufficiale delle festività patronali.

Dal 1° giugno 2026, Napoli si prepara a festeggiare la quarta edizione delle Feste Patronali con l’evento “Beato chi le vive”. Un calendario ricco di concerti, spettacoli e cabaret gratuiti animerà tutte le Municipalità della città, permettendo a residenti e turisti di vivere l’emozione della tradizione napoletana. Il Programma delle Feste Patronali 2026. Promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio immateriale della città. Le precedenti edizioni sono state un incredibile successo, attirando un crescente numero di partecipanti e coinvolgendo attivamente il territorio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli: 4 mesi di eventi gratuiti con Fiorellino e Natale Galletta

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Turismo Napoli, numeri record per il periodo natalizio

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